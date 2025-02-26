Дело возбудили на виновника смертельной аварии с каршерингом в Сормове

Фото:
На виновника смертельной аварии с участием арендного автомобиля в Сормове возбудили уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, за рулем машины находился 18-летний молодой человек. 27 февраля он взял каршеринговый авто и поехал с друзьями кататься, но не справился с управлением.
Подозреваемый признал свою вину и принес извинения за случившееся.
Молодого человека задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По закону виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове. Нижегородская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+