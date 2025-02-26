Дело возбудили на виновника смертельной аварии с каршерингом в Сормове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

На виновника смертельной аварии с участием арендного автомобиля в Сормове возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, за рулем машины находился 18-летний молодой человек. 27 февраля он взял каршеринговый авто и поехал с друзьями кататься, но не справился с управлением.

Подозреваемый признал свою вину и принес извинения за случившееся.

Молодого человека задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По закону виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове. Нижегородская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове.