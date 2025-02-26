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Происшествия

Дело возбудили на виновника смертельной аварии с каршерингом в Сормове

28 февраля 2025 15:54  [139] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

На виновника смертельной аварии с участием арендного автомобиля в Сормове возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, за рулем машины находился 18-летний молодой человек. 27 февраля он взял каршеринговый авто и поехал с друзьями кататься, но не справился с управлением.

Подозреваемый признал свою вину и принес извинения за случившееся.

Молодого человека задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По закону виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове. Нижегородская прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове.

 

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Теги:
ДТП МВД Уголовное дело
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