Больницы №28 и №30 объединили в Нижнем Новгороде Общество

В Московском районе Нижнего Новгорода провели объединение двух медицинских учреждений – больницы № 28 и больницы № 30. Теперь они работают как единое юрлицо под номером 28, но при этом сохраняют мощности и структуру. Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Стационар больницы № 30 на улице Берёзовской теперь официально стал стационаром № 2 больницы № 28. В этом же месте продолжает формироваться инициированный губернатором "Семейный медицинский квартал".

При этом сокращения больниц или уменьшения числа коек не произошло – изменился только юридический статус.

Кроме того, ранее паллиативное отделение, находившееся на улице Берёзовской, было переведено на улицу Чаадаева.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 214-01-30.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде одобрили строительство дома причта в "Семейном квартале".