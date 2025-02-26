На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2025 10:46  [303] Больницы №28 и №30 объединили в Нижнем Новгороде
01 марта 2025 10:33  [120] Нижегородцев предупредили о рисках инъекций с ДНК лосося
01 марта 2025 10:02  [144] Одобрено строительство дома причта в "Семейном квартале" в Нижнем Новгороде
01 марта 2025 09:44  [158] Топ-5 странных привычек кошек, которым есть объяснение
01 марта 2025 09:19  [532] Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт 
01 марта 2025 09:03  [337] Правила поступления в 10-й класс могут ужесточить в Нижегородской области
01 марта 2025 08:56  [592] Движение транспорта остановят на М-7 под Нижним Новгородом в начале марта
28 февраля 2025 19:00  [375] Тяжелые наследственные заболевания выявили у 12 новорожденных в Нижнем Новгороде
28 февраля 2025 18:51  [502] Котяков отметил нижегородскую программу поддержки семей как одну из самых амбициозных
28 февраля 2025 18:36  [371] ВГУВТу присвоили имя первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева  
Общество

Больницы №28 и №30 объединили в Нижнем Новгороде

01 марта 2025 10:46  [303] Общество

В Московском районе Нижнего Новгорода провели объединение двух медицинских учреждений – больницы № 28 и больницы № 30. Теперь они работают как единое юрлицо под номером 28, но при этом сохраняют мощности и структуру. Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

Стационар больницы № 30 на улице Берёзовской теперь официально стал стационаром № 2 больницы № 28. В этом же месте продолжает формироваться инициированный губернатором "Семейный медицинский квартал".   

При этом сокращения больниц или уменьшения числа коек не произошло – изменился только юридический статус.  

Кроме того, ранее паллиативное отделение, находившееся на улице Берёзовской, было переведено на улицу Чаадаева.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 214-01-30.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде одобрили строительство дома причта в "Семейном квартале".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph