Одобрено строительство дома причта в "Семейном квартале" в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородская епархия получила предварительное одобрение на строительство дома причта в создаваемом "Семейном квартале". 28 февраля совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона согласовал выделение участка, но с рядом условий.

Ранее епархии уже разрешили возвести храм на соседней территории. Новый квартал создаётся на базе городской клинической больницы №30 на улице Березовской в Московском районе.

На месте запрашиваемого участка сейчас расположены гаражи, часть из которых принадлежит государству и региону, а три признаны самовольными и подлежат сносу.

Дополнительным препятствием может стать наземная теплотрасса, проходящая через территорию. Если проект будет реализован, её придётся переносить за счёт заявителя. Городские власти поддерживают идею строительства, но требуют полного согласования и финансирования всех работ со стороны епархии.

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что дом причта в "Семейном квартале" будет уместен, но если вопрос с коммуникациями решить не удастся, согласование могут отозвать.

В то же время епархии отказали в выделении участка под храм на проспекте Героев Донбасса. Сейчас там расположена парковка, а в будущем планируется разворотная площадка для общественного транспорта. В мэрии пообещали предложить альтернативное место.

Ранее сообщалось, что земсовет одобрил выделение 20 участков под инвестиционные проекты на 4,5 млрд рублей на заседании 28 февраля.