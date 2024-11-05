Андрей Чечерин представил проекты "Квартал здоровья" и "Семейный квартал" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области представил парламентариям проекты "Квартал здоровья" и "Семейный квартал"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, оба проекта являются комплексными и предусматривают развитие больничных территорий, модернизацию действующих учреждений здравоохранения, строительство новых и перепрофилирование прилегающих объектов, уличное благоустройство, а также развитие дорожной инфраструктуры.

Проект "Квартал здоровья" подразумевает объединение территорий Нижегородской областной детской клинической больницы и НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева. Таким образом будет осуществлена централизацию большинства служб двух больниц: лаборатории, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории. Это позволит дополнительно вовлечь в лечебный процесс более тысячи квадратных метров.

В проекта также будет построен пансионат для пребывания пациентов, которые ожидают различные медуслуги, и их родственников, что позволит увеличить мощности медучреждений при прежнем количестве коек, а также повысить операционную активность.

"Третья важная задача – развитие дорожной инфраструктуры: расширим существующие и создадим новые парковочные зоны, грамотно организуем выезды с территории больниц, построим вертолетную площадку для работы бортов санитарной авиации", – уточнил Андрей Чечерин.

Также чиновник добавил, что главное составляющей проекта является создание нового кардиодиспансера непосредственно рядом с кардиохирургической больницей. В настоящее время кардиодиспансер действует на территории больницы №5. Сейчас идёт модернизация одного из существующих зданий, к которому пристраивается лифт. В самой больнице проводится утепление главного здания, приводится в порядок фасад. В лечебном корпусе после модернизации появятся новые современные операционные уровня ведущих федеральных клиник. Благодаря этому появится возможность дополнительно проводить ещё 500 высокотехнологичных операций в год, и будет ликвидирована очередь пациентов, ожидающих оперативных вмешательств.

В проект "Квартал здоровья" включены работы по модернизации всех лечебных корпусов и еще нескольких зданий Областной детской больницы. Одно из важнейших решений – создание отдельного боксированного корпуса для оказания помощи детям с муковисцидозом.

"Сейчас для проведения ряда манипуляций пациентам с этим диагнозом приходится ездить в Москву. Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы дети могли лечиться в родном регионе. Ожидаем, что к нам на лечение также будут приезжать пациенты и из других регионов Приволжья", – подчеркнул заместитель губернатора.

Главной целью проекта "Семейный квартал" является предоставление качественных медицинских услуг в области охраны репродуктивного здоровья женщин и мужчин, совершенствование акушерско-гинекологической помощи для женщин, а также повышение уровня рождаемости в регионе. Отдельное внимание будет уделено охране репродуктивного здоровья подростков. В рамках проекта будут объединены и усовершенствованы возможности городской больницы №30, детской городской клинической больницы №27, городской поликлиники №17 и родильного дома №5.

Основная идея проекта создать "единое окно" для диагностики, сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин, мужчин и детей.

Центр репродуктивного здоровья и Центр женского здоровья будет действовать на площадях городской больницы №30. Сюда смогут обратиться пары, которые хотят решить проблему бесплодия и спланировать беременность, а также пациентки с заболеваниями молочных желез и тазовых органов. Кроме того, здесь создадут первый государственный Центр ЭКО/ИКСИ в Нижегородской области.

Андрей Чечерин подчеркнул, что проект "Семейный квартал" не ограничится одной территорией. Подразделения Центра репродуктивного здоровья планируется создать на площадке Клинического диагностического центра Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Арзамасе и Выксе.

Также в планах существенно повысить комфорт пребывания пациенток в родильном доме №5. Здесь будут созданы индивидуальные современно оснащенные родильные боксы, индивидуальные и семейные палаты повышенной комфортности. Кроме того, будут закуплены новейшие аппараты УЗИ, ИВЛ, КТГ.

Андрей Чечерин также сообщил, что в стационаре и поликлинике детской городской клинической больницы №27, а также в городской поликлинике №17 идет ремонт. Здесь будут созданы удобные гардеробные, кафетерии и зоны ожидания, а также кабинеты специалистов. В Центре репродуктивного здоровья подростков будут принимать детей со всей области. Каждый год получить медпомощь здесь смогут около 20 тысяч человек.

Каждый из проектов получил поддержку главы региона Глеба Никитина.

Председатель комитета Заксобрания региона по социальным вопросам Наталья Смотракова отметила, что представленные проекты - это масштабные и продуманные решения, способные трансформировать систему здравоохранения в нижегородском регионе.

Ранее сообщалось, что Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы.