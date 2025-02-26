Названы топ-5 самых дорогих кошек в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

Кошки остаются одними из самых любимых домашних животных в России, и рынок породистых питомцев продолжает расти. Платформа "Авито" представила подборку самых редких и дорогих кошек, доступных для покупки в Нижнем Новгороде.

Бурманская кошка — 180 тысячи рублей

Короткошерстная и энергичная бурма отличается дружелюбием и привязанностью к хозяину. Её предки упоминались ещё в XII веке в Юго-Восточной Азии, а современные представители породы любят активные игры и даже прогулки на поводке.

Бенгальская кошка — 120 тысячи рублей

Шёлковистая шерсть с леопардовым окрасом и игривый характер сделали эту породу популярной. Бенгалы легко уживаются с другими питомцами и обожают взаимодействие с человеком.

Рэгдолл — 100 тысячи рублей

Название породы переводится как "тряпичная кукла" — кошки полностью расслабляются на руках хозяина. Однако они очень чувствительны к крикам и стрессу, поэтому требуют бережного отношения.

Мейн-кун — 50 тысячи рублей

Эти гиганты кошачьего мира славятся добродушным нравом, пушистой шерстью и кисточками на ушах. В отличие от большинства кошек, они любят воду и с удовольствием играют с ней.

Канадский сфинкс — 35 тысячи рублей

Необычная внешность и отсутствие шерсти делают этих кошек настоящими звёздами среди экзотических пород. Однако из-за быстрого метаболизма им требуется больше калорий, чем обычным питомцам.

Напомним, что 1 марта отмечается Национальный день кошек. По такому случаю корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорил с экспертом и узнал, что означают те или иные повадки пушистиков.