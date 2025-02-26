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Общество

Нижегородские школьники отправятся в Беларусь на спецрейсе в честь 80-летия Победы

01 марта 2025 13:10  [1] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области в рамках проекта "Уроки с путешествием" принято решение о запуске специального рейса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале 1 марта. 

По его словам, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лучшим школьникам и педагогам предоставят возможность посетить Минск и Брест. Состав участников будет определён по итогам конкурса, который организует региональное министерство образования.  

Для школьников и студентов СПО в возрасте 14-17 лет конкурс предполагает написание эссе на патриотическую тему. Подать заявку могут:  

- победители и призёры региональных, всероссийских и межрегиональных конкурсов, организованных Минпросвещением РФ и правительством области;  

- участники Всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию;  

- школьники, принимавшие участие в нижегородском Параде Победы.  

Педагогам для участия в конкурсе необходимо представить методическую разработку классного часа, "Урока мужества", образовательного проекта или мероприятия, посвящённого истории Горького в годы войны. Дополнительные баллы можно получить за наличие профессиональных наград.  

По итогам конкурса на спецрейс отправятся 588 школьников и 60 учителей.  

Подробные условия отбора, сроки проведения и другая информация размещены на сайте министерства образования Нижегородской области и в официальной группе проекта во "ВКонтакте".

Напомним, что нижегородский проект "Уроки с путешествием" предложили включить в стратегию образования. 

Также сообщалось, что у Нижегородской области и Брестской области в Белоруссии появится "дорожная карта". 

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Теги:
ВОВ Глеб Никитин Патриотизм
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