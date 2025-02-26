Сильные магнитные бури идут в Нижний Новгород Общество

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Жителей Нижнего Новгорода в марте ждет серия мощных геомагнитных возмущений. По данным сервиса my-calend.ru, интенсивность магнитных бурь в отдельные дни достигнет пяти баллов из восьми возможных.

Особенно сложными для метеочувствительных людей станут 1, 9, 12, 13 и 14 марта — в эти дни геомагнитные колебания будут наиболее сильными и продолжительными.

Во второй половине месяца ситуация улучшится: уровень магнитных бурь снизится до трех-четырех баллов, а самым спокойным днем станет 28 марта.

Врачи советуют людям, чувствительным к погодным изменениям, следить за самочувствием, избегать переутомления и соблюдать режим дня в периоды геомагнитных всплесков.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще вызывать скорую из-за атмосферного давления.

Напомним, что предстоящая рабочая неделя будет снежной и слегка морозной.