Сильные магнитные бури идут в Нижний Новгород

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода в марте ждет серия мощных геомагнитных возмущений. По данным сервиса my-calend.ru, интенсивность магнитных бурь в отдельные дни достигнет пяти баллов из восьми возможных.
Особенно сложными для метеочувствительных людей станут 1, 9, 12, 13 и 14 марта — в эти дни геомагнитные колебания будут наиболее сильными и продолжительными.
Во второй половине месяца ситуация улучшится: уровень магнитных бурь снизится до трех-четырех баллов, а самым спокойным днем станет 28 марта.
Врачи советуют людям, чувствительным к погодным изменениям, следить за самочувствием, избегать переутомления и соблюдать режим дня в периоды геомагнитных всплесков.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще вызывать скорую из-за атмосферного давления.
Напомним, что предстоящая рабочая неделя будет снежной и слегка морозной.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+