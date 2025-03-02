На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2025 09:15  [1] Нижегородцев предупредили об опасной опухоли, которая вызывает стресс
03 марта 2025 08:48  [108] Арзамас простится с погибшим на СВО Алексеем Егорушкиным 3 марта
02 марта 2025 18:08  [985] Сергей Морозов отпраздновал Масленицу вместе с бывшими обманутыми дольщиками
02 марта 2025 17:33  [308] Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
02 марта 2025 15:31  [329] Нижегородского ветерана Алексея Цебулаева наградили медалью к 80-летию Победы
02 марта 2025 13:57  [1958] Сильные магнитные бури идут в Нижний Новгород
02 марта 2025 13:26  [518] Нижегородский врач предложила заменить суперфуды доступными продуктами
02 марта 2025 11:33  [404] Жители улицы Красносельской возмутились ночным шумом от замены трамвайных путей
02 марта 2025 09:54  [822] Редкий венерин башмачок впервые зацвел в Нижнем Новгороде
02 марта 2025 09:41  [462] Снег и до -4 градусов ждут нижегородцев в первую рабочую неделю марта
Общество

Нижегородцев предупредили об опасной опухоли, которая вызывает стресс

03 марта 2025 09:15  [1] Общество

Феохромоцитома — редкая, но крайне опасная опухоль надпочечников, которая заставляет организм бесконтрольно вырабатывать адреналин. Из-за этого человек оказывается в состоянии постоянного стресса, испытывая резкие скачки давления, учащенное сердцебиение и сильную потливость. Об этом рассказал главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.  

По его словам, болезнь действует как "заклинившая педаль газа" — надпочечники работают на пределе, перегружая сердечно-сосудистую систему.  

Особую угрозу представляет злокачественная форма феохромоцитомы. В этом случае опухоль не только истощает организм, но и начинает разрастаться, поражая соседние органы и давая метастазы.  

Единственный способ справиться с заболеванием — своевременная операция. В противном случае пациент рискует столкнуться с тяжелыми гипертоническими кризами и перегрузками сердца, которые могут привести к летальному исходу.  

"Если момент упущен, быстро убьет", — подчеркнул Никонов.

Ранее сообщалось, что в ПОМЦ начали проводить операции на печени с использованием УЗ-"скальпеля". 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 08:37  [1437] Нижегородские патологоанатомы показали, как выглядит сердце после инфаркта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph