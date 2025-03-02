Нижегородцев предупредили об опасной опухоли, которая вызывает стресс Общество

Феохромоцитома — редкая, но крайне опасная опухоль надпочечников, которая заставляет организм бесконтрольно вырабатывать адреналин. Из-за этого человек оказывается в состоянии постоянного стресса, испытывая резкие скачки давления, учащенное сердцебиение и сильную потливость. Об этом рассказал главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, болезнь действует как "заклинившая педаль газа" — надпочечники работают на пределе, перегружая сердечно-сосудистую систему.

Особую угрозу представляет злокачественная форма феохромоцитомы. В этом случае опухоль не только истощает организм, но и начинает разрастаться, поражая соседние органы и давая метастазы.

Единственный способ справиться с заболеванием — своевременная операция. В противном случае пациент рискует столкнуться с тяжелыми гипертоническими кризами и перегрузками сердца, которые могут привести к летальному исходу.

"Если момент упущен, быстро убьет", — подчеркнул Никонов.

Ранее сообщалось, что в ПОМЦ начали проводить операции на печени с использованием УЗ-"скальпеля".