Нижегородцам стали доступны операции на печени с минимальной кровопотерей Общество

Фото: сайт ПОМЦ

В отделении абдоминальной онкологии ПОМЦ ФМБА России начали применять инновационный ультразвуковой "скальпель" (деструктор) для проведения операций на печени. Новая технология позволяет снижать кровопотери, сохранять жизненно важные структуры органа и ускорять реабилитацию пациентов. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Современное оборудование использует ультразвук для создания пузырьков пара, которые затем схлопываются на высокой скорости. Это позволяет выборочно воздействовать на поражённые ткани, не затрагивая здоровые участки печени.

Технология эффективна при различных заболеваниях, включая: кисты печени, доброкачественные опухоли, злокачественные новообразования.

У нового метода несколько преимуществ. В частности, это снижение кровопотери при операциях, в том числе при лапароскопическом доступе. А еще сокращение длительности хирургического вмешательства, более быстрая реабилитация пациентов, меньшая нагрузка на организм, что повышает общую удовлетворенность лечением.

По новой методике в ПОМЦ ФМБА уже успешно прооперированы несколько десятков пациентов. Врачи уверены, что внедрение ультразвукового деструктора позволит сделать сложные операции более безопасными и доступными.