Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу Общество

В эти выходные нижегородцы весело и с размахом проводили зиму. Праздничные мероприятия развернулись в парках, музеях и библиотеках.

Так, на Нижегородской ярмарке гостей ждали народные гуляния, живая музыка и празднично украшенная площадка. Гостей угощали мини-блиночками, создавая по-настоящему теплую атмосферу.

А в Светлоярском парке 2 марта по традиции сожгли чучело Масленицы. Для гостей подготовили фаер-шоу, хороводы и развлечения для детей – аквагрим, конкурсы и перетягивание каната.

Как это было – в фоторепортаже с места событий.

Фото: Александр Воложанин