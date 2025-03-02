Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу

В эти выходные нижегородцы весело и с размахом проводили зиму. Праздничные мероприятия развернулись в парках, музеях и библиотеках.
Так, на Нижегородской ярмарке гостей ждали народные гуляния, живая музыка и празднично украшенная площадка. Гостей угощали мини-блиночками, создавая по-настоящему теплую атмосферу.
А в Светлоярском парке 2 марта по традиции сожгли чучело Масленицы. Для гостей подготовили фаер-шоу, хороводы и развлечения для детей – аквагрим, конкурсы и перетягивание каната.
Как это было – в фоторепортаже с места событий.
Фото: Александр Воложанин
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