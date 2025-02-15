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Общество

Озвучена программа празднования Масленицы-2025 в Нижнем Новгороде

21 февраля 2025 16:02  [136] Общество

2 марта в парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода состоятся праздничные мероприятия (0+), посвященные проводам зимы. Гостей ждут концерты, народные игры, мастер-классы, конкурсы и традиционные масленичные угощения.  

Масленица в городских парках  

В парке "Швейцария" с 12:00 до 16:00 пройдет праздничная программа с участием камерного хора "Нижний Новгород". В программе – народные игры, экскурсии, конкурсы и традиционное сжигание чучела Масленицы.  

В Автозаводском парке (12:00–18:00), а также в парках "Дубки" и "Светлоярский" (12:00–15:00) состоятся выступления вокальных и танцевальных коллективов, кавер-групп, анимационные программы, конкурсы "Молодецкие забавы", представления с ростовыми куклами, ходулистами и фаер-шоу.  

Дополнительно народные гуляния пройдут:  
- В 11:00 – на площадках у ДК Доскино и ДК Кудьма.  
- В 12:00 – около ЦКиД "Молодёжный" и ДК "Новинки", где состоятся театрализованные представления.  

Масленичные праздники в музеях  

1 и 2 марта в музее "Домик Каширина" в 12:00 пройдет программа "Сказ о масленичном счастье". Гости смогут познакомиться с традициями праздника в мещанской среде, посетить тематическую экскурсию, выставку и мастер-класс по изготовлению куклы "Масленица". Вход по билетам, предварительная запись по телефону 433-85-89.  

В музее "Щёлоковский хутор" праздничные мероприятия пройдут в течение всей масленичной недели, а завершатся 1 марта фольклорным праздником "Щелоковская Масленица".  
- 23 февраля с 12:00 до 14:00 состоится праздник "Деревенская Масленица. Заигрыши", где гости вместе с фольклорными коллективами нарядят чучело Масленицы и разучат традиционные заклички.  
- До 28 февраля для организованных групп по предварительной записи будут проходить интерактивные программы "Масленка".  
- 1 марта в 12:00 – финальные гуляния с народными традициями.  

Масленица в библиотеках  

Муниципальные библиотеки также подготовили тематические мероприятия:  
- 26 февраля в 14:00 в библиотеке им. М.В. Ломоносова (ул. Планетная, 39) состоится программа "Масленицу встречаем, зиму провожаем", включающая подвижные игры, загадки и мастер-класс по изготовлению оберега.  
- 28 февраля в 15:00 в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая (б-р Юбилейный, 5) пройдут библиотечные посиделки "Широкая Масленица" с литературной зоной, мастерской по созданию масленичной куклы и народными играми.  
- 2 марта в 11:00 в модельной библиотеке им. Ф.М. Достоевского (ул. Гороховецкая, 18а) – концертная программа с играми и мастер-классами. В это же время детская библиотека им. В.И. Чапаева (ул. Суетинская, 4) организует уличное масленичное гуляние с традиционными забавами.  
- 2 марта в 14:30 в "Книжном парке" (пр. Молодежный, 44б) пройдет фольклорный праздник "Широкая Масленица" с народными песнями, танцами и блинами.  
- 2 марта с 14:00 до 15:00 в библиотеке им. Б. Панина (бул. Акад. Королева, 10) состоится программа "По следам Масленицы" с рассказами о традициях праздника, загадками от нижегородского писателя С.Е. Вавилычева и мастер-классом по созданию солнца из цветной бумаги. 

Ранее власти поделились программой праздничных мероприятий (0+), приуроченных ко Дню защитника Отечества. Ознакомиться с ней можно здесь.

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Теги:
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