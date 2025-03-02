Опубликованы фото празднования Масленицы в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Масленичная неделя в Нижнем Новгороде подошла к концу. В эти выходные на главных городских площадках проходили праздничные мероприятия, участие в которых приняли как взрослые, так и дети.

Фотограф Александр Воложанин посетил две локации: Нижегородскую ярмарку и Светлоярский парк. На Ярмарке угощали вкусными мини-блинами, а в парке жгли чучело.

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Ранее сообщалось, что нижегородский замгубернатора Сергей Морозов провел этот день вместе с бывшими обманутыми дольщиками ЖК "Европейский" на улице Тимирязева. Они сами пригласили чиновника и его близких на праздник в знак благодарности.