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Культура и отдых

Опубликованы фото празднования Масленицы в Нижнем Новгороде

02 марта 2025 18:17  [46] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Масленичная неделя в Нижнем Новгороде подошла к концу. В эти выходные на главных городских площадках проходили праздничные мероприятия, участие в которых приняли как взрослые, так и дети.

Фотограф Александр Воложанин посетил две локации: Нижегородскую ярмарку и Светлоярский парк. На Ярмарке угощали вкусными мини-блинами, а в парке жгли чучело. 

Больше фото - в нашем фоторепортаже. 

Ранее сообщалось, что нижегородский замгубернатора Сергей Морозов провел этот день вместе с бывшими обманутыми дольщиками ЖК "Европейский" на улице Тимирязева. Они сами пригласили чиновника и его близких на праздник в знак благодарности. 

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Теги:
весна Масленица Праздники
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