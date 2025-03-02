Сергей Морозов отпраздновал Масленицу вместе с бывшими обманутыми дольщиками Общество

Фото: дольщики ЖК "Европейский"

В Нижнем Новгороде жители ЖК "Европейский" на Тимирязева пригласили заместителя губернатора Сергея Морозова отпраздновать с ними Масленицу. Для них этот праздник стал особенным — люди наконец-то получили долгожданные квартиры после многолетнего ожидания.

Замгубернатора лично участвовал в решении их проблемы, помогая с восстановлением прав дольщиков. Поэтому встреча получилась неформальной и теплой. Гости праздника не только угощались блинами и горячими напитками, но и участвовали в конкурсах, играх и перетягивании каната.

Напомним, ЖК "Европейский" — два высотных дома (22 и 26 этажей), которые строились с 2011 года. Их застройщик ООО "Квартстрой-НН" в 2019 году был признан банкротом, оставив 264 семьи без жилья. Работы удалось завершить только при поддержке "Фонда развития территорий", федерального и регионального бюджетов. Ключи жильцы получили осенью 2023 года, а теперь — впервые отпраздновали Масленицу в своих собственных квартирах.