Арзамас простится с погибшим на СВО Алексеем Егорушкиным 3 марта Общество

Жители Арзамаса Нижегородской области отдадут дань памяти Алексею Егорушкину, погибшему при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается в группе "Весь Арзамас" в социальной сети "ВКонтакте".

Церемония прощания состоится в прощальном зале на улице Володарского, 83, рядом с Тихвинским кладбищем. Попрощаться с бойцом можно 3 марта с 18:00 до 19:00 и 4 марта с 10:30 до 11:30.

После этого, в 11:45, начнется траурный митинг. В полдень состоится отпевание в церкви на территории Тихвинского кладбища.

Напомним, что в конце февраля в Сокольском округе простились сразу с двумя участниками спецоперации. Сначала в последний путь проводили Ивана Сажина, а затем - Дмитрия Богомолова.