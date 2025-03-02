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Общество

Арзамас простится с погибшим на СВО Алексеем Егорушкиным 3 марта

03 марта 2025 08:48  [167] Общество

Жители Арзамаса Нижегородской области отдадут дань памяти Алексею Егорушкину, погибшему при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается в группе "Весь Арзамас" в социальной сети "ВКонтакте".  

Церемония прощания состоится в прощальном зале на улице Володарского, 83, рядом с Тихвинским кладбищем. Попрощаться с бойцом можно 3 марта с 18:00 до 19:00 и 4 марта с 10:30 до 11:30.  

После этого, в 11:45, начнется траурный митинг. В полдень состоится отпевание в церкви на территории Тихвинского кладбища.

Напомним, что в конце февраля в Сокольском округе простились сразу с двумя участниками спецоперации. Сначала в последний путь проводили Ивана Сажина, а затем - Дмитрия Богомолова. 

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Теги:
Арзамас СВО Смертность
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