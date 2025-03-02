ФСБ ликвидировала в Москве исламиста, готовившего теракты в метро и синагоге Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, который намеревался совершить нападения на синагогу в Московской области и станцию метро в Москве. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, теракт готовил гражданин РФ, уроженец одной из стран Центральной Азии, который был связан с запрещённой в России международной террористической организацией.

Злоумышленник планировал использовать самодельные взрывные устройства, а после нападений он собирался скрыться в Афганистане и присоединиться к террористической организации.

При задержании мужчина оказал вооружённое сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали его ответным огнём.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, огнестрельное оружие, химические вещества и поражающие элементы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ в столице предотвратили попытку теракта, направленного против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В ходе операции были задержаны гражданин России и гражданин Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Украины через мессенджер Telegram.