ФСБ ликвидировала в Москве исламиста, готовившего теракты в метро и синагоге

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Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, который намеревался совершить нападения на синагогу в Московской области и станцию метро в Москве. Об этом сообщил телеканал "360".
Согласно информации, теракт готовил гражданин РФ, уроженец одной из стран Центральной Азии, который был связан с запрещённой в России международной террористической организацией.
Злоумышленник планировал использовать самодельные взрывные устройства, а после нападений он собирался скрыться в Афганистане и присоединиться к террористической организации.
При задержании мужчина оказал вооружённое сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали его ответным огнём.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, огнестрельное оружие, химические вещества и поражающие элементы.
Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ в столице предотвратили попытку теракта, направленного против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В ходе операции были задержаны гражданин России и гражданин Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Украины через мессенджер Telegram.
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