Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 марта 2025 12:00  [66] Нижегородец едва не умер из-за застрявшей в горле мясной кости
03 марта 2025 11:28  [141] 15-летнюю девочку второй день ищут в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 10:32  [164] Двое детей попали под колеса авто в Нижнем Новгороде за выходные
03 марта 2025 10:20  [147] ФСБ ликвидировала в Москве исламиста, готовившего теракты в метро и синагоге
03 марта 2025 09:53  [146] Мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе
02 марта 2025 20:03  [395] 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе
02 марта 2025 13:00  [345] Мошенники обманули педагога нижегородского лицея на 1 млн рублей
02 марта 2025 12:36  [449] Пожар в СНТ им. Мичурина под Лысковом унес жизни двух человек
01 марта 2025 17:48  [719] Преподавателя нижегородского вуза арестовали на 12 суток за скандал в ТЦ
01 марта 2025 15:09  [1002] Здание военного госпиталя на Ижорской загорелось с 80 людьми внутри
Происшествия

15-летнюю девочку второй день ищут в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 11:28  [141] Происшествия

Фото: НПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде ищут 15-летнюю девочку. Информация о пропавшей размещена на странице нижегородского добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь".

По данным поисковиков, Александра Иванищева 2 марта в 15:00 вышла из дома №11 по улице Березовской и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Александра была одета в черную курту, черные брюки и черные берцы. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по номеру 102.

Ранее сообщалось, что пропавших на Бору женщину с ребенком нашли живыми.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2025 09:28  [597] 17-летнюю девочку четвертый день ищут в Нижегородской области
06 февраля 2025 16:22  [638] 8 пропавших в январе нижегородцев до сих пор не найдены
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph