15-летнюю девочку второй день ищут в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде ищут 15-летнюю девочку. Информация о пропавшей размещена на странице нижегородского добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь".

По данным поисковиков, Александра Иванищева 2 марта в 15:00 вышла из дома №11 по улице Березовской и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Александра была одета в черную курту, черные брюки и черные берцы. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по номеру 102.

Ранее сообщалось, что пропавших на Бору женщину с ребенком нашли живыми.