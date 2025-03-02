15-летнюю девочку второй день ищут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде ищут 15-летнюю девочку. Информация о пропавшей размещена на странице нижегородского добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь".
По данным поисковиков, Александра Иванищева 2 марта в 15:00 вышла из дома №11 по улице Березовской и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Александра была одета в черную курту, черные брюки и черные берцы. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по номеру 102.
Ранее сообщалось, что пропавших на Бору женщину с ребенком нашли живыми.
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