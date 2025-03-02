Туристические поезда ГЖД доставили 540 человек к местам празднования Масленицы в Нижегородской области и Татарстане Общество

Горьковская железная дорога организовала курсирование туристических поездов пригородного сообщения на масленичные гуляния в Нижегородской области и Республике Татарстан 2 марта. Всего за этот день перевезено 540 человек.

Так, ретропоезд на паровой тяге № 6901/6902 отправлением из Нижнего Новгорода доставил 240 туристов на праздничные мероприятия в старинный город Арзамас. Кроме масленичных гуляний, гости смогли посетить дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В состав ретропоезда входит паровоз и новые комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Туристическим мультимодальным маршрутом на фестиваль «Свияжская Масленица-2025» в Республике Татарстан воспользовались 300 пассажиров. Пригородные поезда доставляли гостей до станции Свияжск, а далее до музея-заповедника для туристов был организован трансфер на комфортабельном автобусе.