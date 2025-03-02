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Общество

Установка для обогрева бетона стала причиной ночного шума на Красносельской

03 марта 2025 13:26  [99] Общество

В Нижнем Новгороде разгорелась дискуссия вокруг шумных работ по замене трамвайных путей на улице Красносельской. Жители жаловались, что из-за строительного шума по ночам невозможно спать, особенно страдают пожилые люди и дети. Однако в ООО "Экологические проекты" заявили, что работы проводятся в строгом соответствии с законодательством.  

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в компании, на участке была задействована установка для обогрева бетона, необходимая при низких температурах. Эти работы соответствуют Закону Нижегородской области № 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан" и не нарушают установленные нормы.  

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Теги:
Жалобы Ремонтные работы Трамвай
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