На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 марта 2025 16:36  [83] Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 16:16  [98] 14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 15:43  [171] 3,1 тысячи литров нелегального алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 14:06  [267] Экс-сотрудник Ростехнадзора получил 7 лет колонии за многомиллионные взятки
03 марта 2025 12:28  [246] Полиция обратилась к нижегородцам из-за пропавшей девушки
03 марта 2025 12:00  [175] Нижегородец едва не умер из-за застрявшей в горле мясной кости
03 марта 2025 11:28  [260] 15-летнюю девочку второй день ищут в Нижнем Новгороде
03 марта 2025 10:32  [251] Двое детей попали под колеса авто в Нижнем Новгороде за выходные
03 марта 2025 10:20  [198] ФСБ ликвидировала в Москве исламиста, готовившего теракты в метро и синагоге
03 марта 2025 09:53  [208] Мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе
Происшествия

14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде

03 марта 2025 16:16  [98] Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области

14 человек отправятся под суд за незаконную организацию и проведение азартных игр в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном Следкоме. 

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в домах в столице Приволжья.

За это время злоумышленники незаконно получили более 64,5 млн рублей.

В феврале 2024 года следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по региону пресекли незаконную игорную деятельность игровых клубов, а оборудование изъяли. 

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направят для рассмотрения в Нижегородский райсуд.

Ранее сообщалось, что шесть женщин признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Суд назначил им условные сроки и штрафы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Азартные игры Игорный клуб Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2025 08:31  [554] Суд наказал нижегородцев за подпольный игорный бизнес
16 января 2025 15:00  [1456] Убивший жену и дочь в Балахне оказался игроманом с огромными долгами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph