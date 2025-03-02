14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК Нижегородской области

14 человек отправятся под суд за незаконную организацию и проведение азартных игр в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в домах в столице Приволжья.

За это время злоумышленники незаконно получили более 64,5 млн рублей.

В феврале 2024 года следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по региону пресекли незаконную игорную деятельность игровых клубов, а оборудование изъяли.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направят для рассмотрения в Нижегородский райсуд.

Ранее сообщалось, что шесть женщин признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Суд назначил им условные сроки и штрафы.