14 человек осудят за организацию подпольного игорного клуба в Нижнем Новгороде

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14 человек отправятся под суд за незаконную организацию и проведение азартных игр в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
По версии следствия, в период с ноября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в домах в столице Приволжья.
За это время злоумышленники незаконно получили более 64,5 млн рублей.
В феврале 2024 года следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по региону пресекли незаконную игорную деятельность игровых клубов, а оборудование изъяли.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направят для рассмотрения в Нижегородский райсуд.
Ранее сообщалось, что шесть женщин признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Суд назначил им условные сроки и штрафы.
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