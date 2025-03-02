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Общество

Расписание нижегородских поездов скорректировали из-за ремонта путей

03 марта 2025 18:23  [78] Общество

Фото: Александр Воложанин

Горьковская железная дорога изменит расписание пригородных поездов в Нижегородской области с 7 по 31 марта. Корректировки связаны с проведением капитального ремонта железнодорожных путей на нескольких участках.  

Как сообщили в пресс-службе ГЖД – филиала ОАО "РЖД", работы затронут перегоны Семенов – Тарасиха, Линда – Тарасиха и Уста – Шеманиха. Всего планируется обновить более 30 км железнодорожного полотна.  

Ремонт включает глубокую очистку балласта, замену рельсошпальной решетки и укладку бесстыкового пути. Эти меры направлены на повышение безопасности и скорости движения поездов.  

Из-за работ изменится расписание электричек, следующих по направлениям Нижний Новгород – Тарасиха, Ветлужская, Семенов и Шахунья.  

ГЖД рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с обновленным графиком и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

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Теги:
ГЖД График работы поезда
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