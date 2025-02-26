Круизный поезд с остановкой в Нижнем Новгороде запустят в мае

В мае 2025 года ОАО "РЖД" запускает туристический поезд "Вдоль Оки", который пройдет через Нижний Новгород. Состав совершит два рейса – 16 и 23 мая.
Маршрут кругового круизного поезда включает Москву, Нижний Новгород и Муром. Первой туристической остановкой станет Нижний Новгород, где путешественники смогут посетить кремль и стрелку – место слияния Оки и Волги.
Ранее сообщалось, что до мая на участке Москва – Нижний Новгород будут проведены испытания скоростного поезда "Финист".
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