Скоростной поезд "Финист" протестируют на маршруте Москва – Нижний Новгород Общество

Фото: телеграм-канал РЖД

Испытания нового скоростного поезда "Финист" пройдут на железнодорожном участке между Москвой и Нижним Новгородом до мая. Об этом сообщили в группе "Синара", которая занимается реализацией проекта.

Ранее состав успешно прошел тестирование на Скоростном полигоне Белореченская – Майкоп. В настоящее время испытания продолжаются на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, где поезд разгоняется до 120 км/ч.

Следующий этап запланирован на апрель: специалисты проведут проверки на действующей магистрали между Москвой и Нижним Новгородом. Во время испытаний будет оценена прочность несущих конструкций, а также динамические характеристики экипажной части при движении на скорости до 160 км/ч.