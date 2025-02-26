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Общество

Скоростной поезд "Финист" протестируют на маршруте Москва – Нижний Новгород

27 февраля 2025 19:21  [108] Общество

Фото: телеграм-канал РЖД

Испытания нового скоростного поезда "Финист" пройдут на железнодорожном участке между Москвой и Нижним Новгородом до мая. Об этом сообщили в группе "Синара", которая занимается реализацией проекта.  

Ранее состав успешно прошел тестирование на Скоростном полигоне Белореченская – Майкоп. В настоящее время испытания продолжаются на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, где поезд разгоняется до 120 км/ч.  

Следующий этап запланирован на апрель: специалисты проведут проверки на действующей магистрали между Москвой и Нижним Новгородом. Во время испытаний будет оценена прочность несущих конструкций, а также динамические характеристики экипажной части при движении на скорости до 160 км/ч.

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Теги:
ГЖД поезд
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