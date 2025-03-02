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Общество

Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" не оказывают негативного воздействия на качество атмосферного воздуха

04 марта 2025 11:06  [51] Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Электростанции Нижегородского филиала «Т Плюс» не оказывают негативного воздействия на качество атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют итоги мониторинга воздушной среды в санитарно-защитных зонах Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ в 2024 году.

Всего специалисты провели 838 исследований качества атмосферного воздуха. Замеры производились в пределах и на границах санитарно-защитных зон электростанций по графику и при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В пробах воздуха определялось содержание оксидов азота, диоксида серы, окиси углерода и других загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено ни по одному показателю во всех пробах.

Контроль атмосферного воздуха осуществляют аккредитованные лаборатории филиала, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». В декабре 2024 года лаборатория по наладке и режимам тепломеханического оборудования Нижегородского филиала «Т Плюс» в очередной раз успешно прошла процедуру подтверждения компетентности в Росаккредитации.

«Охрана атмосферного воздуха, снижение нагрузки на окружающую среду – одна из ключевых задач филиала. За последние пять лет все наши станции существенно сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Этого удалось добиться в первую очередь за счёт реализации ряда масштабных энергоэффективных проектов. Ввод новых котлов малой мощности, модернизация действующего оборудования, применение современной автоматики позволили снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии, работа в этом направлении идёт постоянно», – отметил главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

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Теги:
Т Плюс Электроэнергия
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