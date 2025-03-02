Кабинки для модернизации канатки доставили в Нижний Новгород Общество

Новые кабинки для канатной дороги уже привезли в Нижний Новгород. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ГК "Урбантех".

Согласно информации, после завершения монтажных работ на нижегородской канатке появится 56 кабинок вместо 28 действующих, у которых уже закончился срок службы.

В новых кабинках для удобства пассажиров есть USB-зарядки, колонки и ЖК-мониторы. Также появится система связи с диспетчером канатной дороги, будет установлено видеонаблюдение. Шесть доставленных кабин предназначены для маломобильных пассажиров и могут перевозить велосипеды.

Замена кабинок начнется в апреле. Предварительно, на эти работы уйдет до трех недель. После возобновления перевозок канатка будет перевозить вдвое больше пассажиров в час - 1000 вместо нынешних 500.

Ранее сообщалось, что на модернизацию канатной дороги к 2025 году будет выделено 700 млн рублей.