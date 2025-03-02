Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко, сообщили на судостроительном предприятии 4 марта.

Отмечается, что решение было принято на заседании совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово".

Ранее сообщалось, что убытки судостроительного завода в 2024 году выросли в 2,5 раза.

Также стало известно, что китайские двигатели для судов монтируют на нижегородском "Красном Сормове".