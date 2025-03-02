Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 марта 2025 15:42  [57] Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко
04 марта 2025 11:53  [240] С 1 марта в России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
04 марта 2025 11:10  [265] Средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей
03 марта 2025 17:35  [551] Нижегородцы получили возможность запретить оформление кредитов через госуслуги
03 марта 2025 13:44  [348] Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в своих офисах в Нижегородской области
03 марта 2025 12:14  [351] Нижегородский комик Гурам Амарян накопил штрафов ГИБДД на 193 тысячи рублей
03 марта 2025 11:11  [1342] Нижегородская мэрия планирует приобрести шесть авто за 17 млн рублей
03 марта 2025 08:00  [578] Территорию Мещерского озера в Нижнем Новгороде могут благоустроить по концессии
02 марта 2025 15:00  [5411] Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
02 марта 2025 14:19  [605] Стоимость благоустройства парка Победы в Нижнем Новгороде выросла до 1 млрд
Экономика

Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко

04 марта 2025 15:42  [57] Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко, сообщили на судостроительном предприятии 4 марта.

Отмечается, что решение было принято на заседании совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово".

Ранее сообщалось, что убытки судостроительного завода в 2024 году выросли в 2,5 раза.

Также стало известно, что китайские двигатели для судов монтируют на нижегородском "Красном Сормове".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Назначения Судостроение
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2025 17:20  [874] Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия"
28 января 2025 11:32  [1059] Борис Петров стал и.о. гендиректора "Красного Сормова" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph