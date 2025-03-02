Фото:
Нижегородский завод "Красное Сормово" возглавил Сергей Ляшенко, сообщили на судостроительном предприятии 4 марта.
Отмечается, что решение было принято на заседании совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово".
Ранее сообщалось, что убытки судостроительного завода в 2024 году выросли в 2,5 раза.
Также стало известно, что китайские двигатели для судов монтируют на нижегородском "Красном Сормове".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+