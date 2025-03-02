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Общество

Поезд "Москва - Пекин" с остановкой в Нижнем Новгороде планируют снова запустить

04 марта 2025 15:33  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином вновь может быть запущено. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД".

Как сообщили в компании, в данный момент состав проходит тестовый рейс. Он проследует по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно.

В составе шесть вагонов с купе, два спальных вагона, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Все вагоны произведены в Китае и ранее не использовались в России.

В составе находятся технические специалисты из двух стран, которые будут следить за работой поезда во время тестового рейса.

По итогам тестового рейса будет принято решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на инфраструктуре РЖД, сообщили в компании.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение между столицами Советского Союза и Китая было открыто в 1954 году. До пандемии поезда в Пекин отправлялись дважды в неделю с Ярославского вокзала Москвы, время в пусти составляло около 6 суток. На этом маршруте делалось 36 остановок, включая стоянки в Нижнем Новгороде и Семёнове.

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Теги:
Железная дорога Путешествия РЖД
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