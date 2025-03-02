Памятник Сталину предложили установить в Нижнем Новгороде Общество

В Нижегородской области может появиться еще один памятник Иосифу Сталину. С такой инициативой выступили представители регионального отделения КПРФ. В партии сообщили, что необходимые документы уже направлены на рассмотрение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Нижнего Новгорода.

Авторы инициативы отмечают, что имя Сталина тесно связано с Победой в Великой Отечественной войне. В условиях 80-летия разгрома фашизма и специальной военной операции на Украине установка памятника, по их мнению, станет важным шагом для укрепления патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией советской истории.

Кроме того, инициаторы подчеркивают роль Сталина в развитии Горького и области. В годы сталинских пятилеток здесь были построены крупнейшие предприятия автомобильной, авиационной, машиностроительной и судостроительной промышленности. После войны именно в регионе разрабатывалось ядерное оружие.

Добавим, что в 2020 году открыли первый в Нижегородской области памятник Сталину - 4-метровый монумент на Бору возвел первый секретарь Борского отделения КПРФ Алексей Зоров. Он также является инициатором строительства Сталин-центра, который также возводится в Борском округе.