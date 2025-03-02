Нижегородские энергетики усилили работу из-за надвигающейся непогоды Общество

Синоптики прогнозируют, что 5 марта в Нижегородской области ухудшатся погодные условия. Ожидаются гололёд, мокрый снег и сильный ветер. В связи с этим специалисты "Нижновэнерго" перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение.

В случае аварийных ситуаций готовы оперативно реагировать 283 бригады, в состав которых входят 1 029 сотрудников и 419 единиц спецтехники.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам, включая больницы и инфраструктурные предприятия. Для их бесперебойного электроснабжения подготовлены 222 резервных источника питания общей мощностью 6,4 МВт.

В компании круглосуточно работает оперативный штаб, который следит за метеообстановкой и поддерживает связь с МЧС и органами власти.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности: при обнаружении оборванных проводов не приближаться к ним и сразу сообщить в энергокомпанию или в экстренные службы.

Ранее нижегородцев попросили быть особенно внимательными на дорогах. Прогнозируется гололед.