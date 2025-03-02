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Общество

Дублёр проспекта Ленина в Нижнем Новгороде решено строить в рамках КРТ

05 марта 2025 10:37  [48] Общество

В Нижнем Новгороде планируют возвести дублёр проспекта Ленина в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Новая дорога улучшит транспортную доступность перспективных жилых комплексов на берегу Оки.  

Как сообщили в региональном минтрансе, окончательная стоимость строительства станет известна после завершения проектирования и прохождения госэкспертизы. Проект предусматривает меры по защите окружающей среды, включая снижение негативного воздействия на водные объекты.  

Кроме прокладки дублёра, в рамках КРТ запланированы работы по берегоукреплению и благоустройству набережной Оки.  

Около года назад был подписан договор о комплексном развитии территории у Молитовского моста. Инициатором выступил СЗ "Комсомольская", входящий в структуру GloraX. Тогда сообщалось, что в границах улиц Воротынской, Июльских Дней, Приокской, Октябрьской Революции, площади Комсомольской и побережья Оки появятся три детских сада, школа, поликлиника и ФОК. Финансирование дорожной инфраструктуры и часть работ по берегоукреплению возьмёт на себя регион.

Сообщалось, что проектирование дублера проспекта Ленина начнется в 2025 году. А построить дорогу планируют до 2029 года.

Также мы рассказывали, что два обхода и дублер проспекта Ленина вошли в план концессий на 2025 год.

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Теги:
Дороги КРТ Строительство
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