Дублёр проспекта Ленина в Нижнем Новгороде решено строить в рамках КРТ Общество

В Нижнем Новгороде планируют возвести дублёр проспекта Ленина в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Новая дорога улучшит транспортную доступность перспективных жилых комплексов на берегу Оки.

Как сообщили в региональном минтрансе, окончательная стоимость строительства станет известна после завершения проектирования и прохождения госэкспертизы. Проект предусматривает меры по защите окружающей среды, включая снижение негативного воздействия на водные объекты.

Кроме прокладки дублёра, в рамках КРТ запланированы работы по берегоукреплению и благоустройству набережной Оки.

Около года назад был подписан договор о комплексном развитии территории у Молитовского моста. Инициатором выступил СЗ "Комсомольская", входящий в структуру GloraX. Тогда сообщалось, что в границах улиц Воротынской, Июльских Дней, Приокской, Октябрьской Революции, площади Комсомольской и побережья Оки появятся три детских сада, школа, поликлиника и ФОК. Финансирование дорожной инфраструктуры и часть работ по берегоукреплению возьмёт на себя регион.

Сообщалось, что проектирование дублера проспекта Ленина начнется в 2025 году. А построить дорогу планируют до 2029 года.

Также мы рассказывали, что два обхода и дублер проспекта Ленина вошли в план концессий на 2025 год.