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Бизнес

Московская компания судится из-за отмены инвестсоглашения в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 11:37  [84] Бизнес

Московская компания судится с нижегородскими властями из-за отмены инвестсоглашения.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", дело касается проекта по строительству комплекса металлоконструкций на улице Металлистов в Нижнем Новгороде. Еще в 2017 году инвестор получил земельный участок для реализации проекта, однако в 2019 году переуступил его компании "Интерстрой" из Москвы.

В результате в июне прошлого года нижегородское правительство в одностороннем порядке отменило данное соглашение по причине нарушений условий договора. В областном Минимущества отметили, что инвестор не использовал участок, никаких объектов построено не было.

Обращение "Интерстроя" в суд говорит о том, что предприниматели не намерены сдаваться без борьбы. Не исключено, что такое развитие событий может привести к длительному судебному разбирательству, что, в свою очередь, затянет процесс реализации проекта и может повлиять на инвестиционный климат в регионе.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода вышла в суд по концессиям трех станций снеготаяния.

 

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Теги:
Имущество инвестиционные проекты Суд
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