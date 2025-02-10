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Бизнес

Нижегородский депутат судится с "Автомобилями Баварии" из-за долгов по зарплате

12 февраля 2025 09:39  [125] Бизнес

В Нижнем Новгороде продолжается конфликт между депутатом областного законодательного собрания Дмитрием Колывановым и владельцем группы компаний "Автомобили Баварии" Александром Козыревым. Судебное разбирательство идет на фоне обвинений в финансовых махинациях и попыток взыскания многомиллионных долгов.  

Колыванов, ранее занимавший пост гендиректора в ООО "А-Б Ко" — дочернем обществе "Автомобилей Баварии", подал иск к компании, требуя выплатить 1,53 млн рублей задолженности по зарплате, а также компенсации за неиспользованный отпуск и моральный вред. В общей сложности сумма его требований превышает 1,7 млн рублей, пишет "Ъ-Приволжье".

Представители автодилера настаивают, что Колыванов сам не начислял себе зарплату в период с 2020 по 2024 год, сдавая нулевую отчетность. В компании также подчеркивают, что истек срок исковой давности, а сам истец несет ответственность за многомиллионные убытки.  

Стороны обвиняют друг друга в финансовых махинациях. Основной владелец "Автомобилей Баварии" Александр Козырев, который проживает в Таиланде, утверждает, что Колыванов вывел из компании более 100 млн рублей на себя и своих родственников. Этот вопрос рассматривается в рамках процедуры банкротства депутата, а также в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, на средства компании в его избирательном округе был построен ледовый каток.  

В 2024 году "Автомобили Баварии" инициировали процедуру гражданского банкротства Колыванова. Нижегородский арбитражный суд ввел реструктуризацию долгов сроком на пять месяцев, а сумма кредиторских требований превысила 160 млн рублей. Ранее суд уже взыскал с депутата 28 млн рублей в пользу компаний "Джейкар" и "Автомобили Баварии Юг". Вдобавок последняя фирма через суд потребовала 87 млн рублей и проценты с сына Колыванова Никиты.  

По словам представителя компании Дмитрия Уланова, в период руководства Колыванова автодилер понес значительные финансовые потери. Когда европейские автопроизводители ввели санкции и запретили поставки машин в Россию, Козырев вернулся в страну и обнаружил в отчетности "дыру" на более чем 100 млн рублей.  

"Автомобили Баварии" намерены добиваться возмещения ущерба за счет имущества должника. Также компания обращалась в заксобрание с просьбой рассмотреть вопрос о статусе депутата на дисциплинарной комиссии, однако, по словам представителей фирмы, ответа так и не последовало.  

Сам Дмитрий Колыванов ситуацию пока не комментирует. Его представители ранее заявляли, что средства выводились для покупки автомобилей за границей в обход санкций. Однако в компании утверждают, что подтверждающих документов на эти сделки предоставлено не было.

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Теги:
депут Долги Суды
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