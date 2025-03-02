Сколько стоят тюльпаны и розы в Нижнем Новгороде накануне 8 Марта Экономика

Фото: Полина Зубова

Приближается Международный женский день. Цветы давно стали неотъемлемой частью этого праздника. Большинство жителей региона дарят букеты любимым женщинам, мамам, сестрам и дочерям. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова отправилась на поиски тюльпанов и других праздничных цветов, чтобы узнать, сколько денег придется отдать жителям региона за праздничный букет.

Какой ассортимент представлен

Цены на тюльпаны в большинстве популярных сетевых магазинах начинаются от 100 рублей за цветок. В предпраздничной поставке в один из магазинов приехало 8 тысяч одних только тюльпанов в связи в повышенным спросом на 8 марта. По городу можно найти цветы почти любого сорта и расцветки. В этом году наблюдается большой завоз красных, розовых и желтых тюльпанов, они встречаются в магазинах чаще всего. В одной из самых популярных цветочных сетей города удалось увидеть десяток различных расцветок.

Эквадорские розы можно найти и от 150 рублей за штуку, но в большинстве магазинов их цены начинаются от 299 рублей. Букет из пяти цветков, упакованный в слюду и атласную ленту, продают от 1499 рублей. Кустовые розы выйдут чуть дороже, цена упакованного букета из трех веточек начинается от 2 тысяч рублей.

Большой выбор и различных видов хризантем, однако их количество значительно уступает тюльпанам и розам. Одна веточка кустовой, к примеру, стоит от 300 рублей.

Мимозу в магазинах центра города пока не встретить. Это связано с небольшой продолжительностью "жизни" цветка – в среднем два дня. Но продавцы обещают, что непосредственно перед праздником цветы в наличии будут, но может наблюдаться дефицит по сравнению с предыдущими годами.

Почему подорожали и за что наценка

По сравнению с предыдущим годом цены на цветы к 8 марта выросли в среднем на 18% по стране. Это связано не только с ограниченными поставками из-за Нидерландов, но и с заморозками в Краснодарском крае, которые вызвали дефицит цветов.

Большая наценка идет за упаковку, в среднем около 450 рублей за упаковочную или крафтовую бумагу и ленту. Атласная лента обойдется от 60 рублей. Упаковка от холода начинается от 30 рублей и обычно включена в стоимость букета. Многие магазины включают в стоимость букета и прозрачную слюду, это следует уточнять у флориста.

Советуем покупать цветы в оффлайн магазинах. На сайтах тех же тех же магазинов и в сервисах доставки цветов наценка без учета доставки может быть более 40%. К тому же, рекомендуем собирать букет самостоятельно, а не покупать готовый, чтобы точно быть уверенным в свежести и качестве цветов.