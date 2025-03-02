Два катка закрываются в Нижнем Новгороде с 5 марта

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Два катка закроются с 5 марта в Нижнем Новгороде.
Как уточнили в городской Дирекции парков и скверов, речь идет о "Катушке" в Автозаводском парке и площадке на территории парка имени 1 мая в Канавине.
Всего с декабря прошлого года оба катка посетили почти 85 тысяч человек.
В Автозаводском парке проходили тренировки по катанию на коньках, а также традиционные дискотеки. Каток в парке им. 1 мая был бесплатным всю зиму, а кроме того, здесь организовали прокат коньков.
Организаторы уже пообещали целый ряд новых приятных событий в городских скверах.
Ранее сообщалось, что второй этап реконструкции начался в парке имени 1 мая в Нижнем Новгороде.
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