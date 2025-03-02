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Общество

Два катка закрываются в Нижнем Новгороде с 5 марта

05 марта 2025 13:15  [1] Общество

Фото: Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Два катка закроются с 5 марта в Нижнем Новгороде.

Как уточнили в городской Дирекции парков и скверов, речь идет о "Катушке" в Автозаводском парке и площадке на территории парка имени 1 мая в Канавине.

Всего с декабря прошлого года оба катка посетили почти 85 тысяч человек.

В Автозаводском парке проходили тренировки по катанию на коньках, а также традиционные дискотеки. Каток в парке им. 1 мая был бесплатным всю зиму, а кроме того, здесь организовали прокат коньков.

Организаторы уже пообещали целый ряд новых приятных событий в городских скверах.

Ранее сообщалось, что второй этап реконструкции начался в парке имени 1 мая в Нижнем Новгороде.

 

 

 

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Теги:
Каток Парки
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