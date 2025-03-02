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Политика

Праймериз "Единой России" перед выборами в Гордуму стартовало без Кстова

05 марта 2025 15:10  [45] Политика

Праймериз "Единой России" перед выборами в Гордуму Нижнего Новгорода 5 марта стартовало без Кстова. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

По предварительным планам, за счет Кстовского района будущая дума получит еще 3-4 округа к имеющимся 35. Также пока неясно, сколько депутатов делегирует Кстово в новый состав Гордумы. Праймериз не только определяет кандидатов от партии, но и отражает изменения в политической структуре региона, связанные с присоединением Кстовского округа. 

Ожидается, что количество депутатов в новом созыве пропишут в законе. На данный момент законопроект в региональный парламент еще не поступил.

Кроме того, не решен вопрос и с наименованием Гордумы. Дело в том, что после слияния Нижнего Новгорода и Кстова возникнет новый муниципалитет, и, следовательно, созыв думы обнулится. Пока что будущий состав по текущему счету считается восьмым.

Процедура праймериз пройдет до 25 апреля, а само электронное голосование намечено в период с 19 по 25 мая. По закону объявить выбору в Думу Нижнего Новгорода должны не позднее июня.

Кадровый проект "ПолитСтарт", направленный на привлечение новых участников, также может изменить лицо партии и ее подход к выборным кампаниям. Участие волонтеров и людей, активно участвующих в социальных инициативах, может добавить свежие идеи и подходы в предвыборную программу.

Ранее сообщалось, что Кстово планируют включить в состав Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Кстово Праймериз
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