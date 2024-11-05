Евгений Семёнов: "Альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет" Общество

В нижегородских СМИ вновь возникла тема потенциального слияния города Кстово и Кстовского района с Нижним Новгородом. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов Кстова, заседание которого запланировано на 26 ноября. Если они поддержат проект объединения, то их предложение будет направлено главе города Нижнего Новгорода, депутатам Нижегородской Городской думы, и начнется следующий этап реализации проекта с соблюдением всех прописанных в законе процедур.

Эксперты оценили идею слияния Нижнего Новгорода с городами-соседями, а также спрогнозировали различные эффекты, которые возникнут при этом объединении.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Рост городов и сокращение сельского населения – устойчивые тенденции современной технократической цивилизации. В целом урбанизация является неизбежным процессом, отражающим стремление человечества к развитию и улучшению качества жизни.

Учитывая эту тенденцию, стоит признать, что альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет. Процесс можно на какое-то время отложить, затормозить, но избежать его не получится.

Конечно, в результате реализации этого масштабного и долгосрочного проекта возникнут различные издержки. Они будут носить и политический, и экономический, и социально-культурный характер. Вместе с тем позитивные эффекты, которые принесет с собой объединение, с лихвой покроют все издержки.

Можно достаточно долго и педантично перечислять те приобретения, которые получат жители "Нового Нижнего", но, учитывая реалии сегодняшнего дня, я бы остановил внимание только на одном из них. В числе наиболее важных приобретений здесь могут стать работы по строительству новой логистической сети, связывающей современными коммуникациями все три города. Это и мосты через Волгу, и новые автотрассы, и развязки, и, возможно, "Нижегородский монорельс" из центра Кстовского района в Советский, Приокский и Нижегородский районы, и вся сопутствующая этому инфраструктура.

Всё это – высокобюджетные и долгосрочные работы, с большим количеством квалифицированных рабочих мест, которые может профинансировать только государство. Только этот эффект уже наполняет смыслом весь предлагаемый проект, но идея объединения несет с собой целую систему подобных эффектов."