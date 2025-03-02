Глеб Никитин представил Валентине Матвиенко региональные меры поддержки семьи

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о встрече с председателем Софета Федерации Валентиной Матвиенко.
Как написал губернатор, он представил спикеру Совфеда нижегородские меры поддержки семьи, в том числе, программу "ОСНОВА".
Глеб Никитин также напомнил, что в рамках нацпроекта "Семья" нижегородские молодые семьи уже получают поддержку в виде выплаты в 300 тыс. рублей - за третьего и последующих детей.
Кроме того, беременные студентки в регионе могут рассчитывать на выплату в 100 тыс. рублей.
По словам губернатора, на встрече также обсуждался вопрос создания первого государственного центра ЭКО в Нижегородской области, медцентров по репродуктивному здоровью.
Отдельно было уделено внимание вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Глеб Никитин поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание к проблемам материнства и детства.
Ранее сообщалось, что свидетельство о рождении теперь можно получить прямо в роддомах Нижегородской области.
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