Глеб Никитин представил Валентине Матвиенко региональные меры поддержки семьи Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о встрече с председателем Софета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как написал губернатор, он представил спикеру Совфеда нижегородские меры поддержки семьи, в том числе, программу "ОСНОВА".

Глеб Никитин также напомнил, что в рамках нацпроекта "Семья" нижегородские молодые семьи уже получают поддержку в виде выплаты в 300 тыс. рублей - за третьего и последующих детей.

Кроме того, беременные студентки в регионе могут рассчитывать на выплату в 100 тыс. рублей.

По словам губернатора, на встрече также обсуждался вопрос создания первого государственного центра ЭКО в Нижегородской области, медцентров по репродуктивному здоровью.

Отдельно было уделено внимание вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Глеб Никитин поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание к проблемам материнства и детства.

Ранее сообщалось, что свидетельство о рождении теперь можно получить прямо в роддомах Нижегородской области.