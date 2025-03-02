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Происшествия

Жительница Дзержинска получила 9,5 года за убийство приятеля

05 марта 2025 15:53  [95] Происшествия

Суд Дзержинска признал местную жительницу виновной в убийстве знакомого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Как рассказали в ведомстве, судом был установлен факт совершения преступления, которое произошло 19 августа прошлого года в квартире дома по улице Щорса.

Выяснилось, что обвиняемая во время ссоры нанесла около девяти ударов ножом потерпевшему, от чего тот скончался.

Свою вину подсудимая признала.

По приговору она проведет 9,5 года в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Выксе местный житель застрелил своего друга.

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Теги:
Убийство Уголовное дело
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