Жительница Дзержинска убила своего знакомого в День защитника Отечества

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Жительницу Дзержинска будут судить за убийство приятеля, совершенное в День защитника Отечества 23 февраля. Как сообщили в пресс-службе нижегородского Следкома, преступление произошло в доме на улице Терешковой.
По версии следствия, 33-летняя подозреваемая во время ссоры несколько раз ударила ножом своего знакомого, от чего тот скончался.
Затем преступница вместе с еще одним свидетелем произошедшего вытащила труп из квартиры, и постаралась уничтожить следы преступления.
Подозреваемую удалось оперативно задержать, ей предъявили обвинение в убийстве. Ее сообщнику также грозит уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.
Ранее сообщалось, что суд арестовал поджигателя военкомата и автомобилей в Арзамасе.
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