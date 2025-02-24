Жительница Дзержинска убила своего знакомого в День защитника Отечества Происшествия

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Жительницу Дзержинска будут судить за убийство приятеля, совершенное в День защитника Отечества 23 февраля. Как сообщили в пресс-службе нижегородского Следкома, преступление произошло в доме на улице Терешковой.

По версии следствия, 33-летняя подозреваемая во время ссоры несколько раз ударила ножом своего знакомого, от чего тот скончался.

Затем преступница вместе с еще одним свидетелем произошедшего вытащила труп из квартиры, и постаралась уничтожить следы преступления.

Подозреваемую удалось оперативно задержать, ей предъявили обвинение в убийстве. Ее сообщнику также грозит уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что суд арестовал поджигателя военкомата и автомобилей в Арзамасе.