Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены Происшествия

Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По ее данным, приговор вынес Автозаводский районный суд. 39-летнего местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в сентябре 2024 года в ходе ссоры фигурант уголовного дела нанес супруге не менее восьми ножевых ранений в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.

Свою вину мужчина признал. Отбывать наказание нижегородец будет в исправительной колонии строгого режима.

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