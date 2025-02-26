Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2025 20:00  [100] Суд аннулировал кредит 72-летней нижегородки, переведенный мошенникам
26 февраля 2025 19:45  [101] Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены
26 февраля 2025 17:51  [109] ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе
26 февраля 2025 16:25  [182] Фура протаранила автобус в Кстовском районе 26 февраля
26 февраля 2025 16:06  [212] 20-летний мигрант-нелегал изнасиловал женщину на улице в Выксе
26 февраля 2025 15:46  [187] Чиновника из Семенова отправили в СИЗО по делу о взятке с вымогательством
26 февраля 2025 11:22  [285] Свыше 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях
26 февраля 2025 11:11  [268] Мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за год
26 февраля 2025 09:00  [288] Автозаводец напал на директора магазина после кражи алкоголя и энергетиков
25 февраля 2025 21:00  [435] Обманувшая нижегородцев лжетурагент предстала перед судом
Происшествия

Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены

26 февраля 2025 19:45  [101] Происшествия

Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По ее данным, приговор вынес Автозаводский районный суд. 39-летнего местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в сентябре 2024 года в ходе ссоры фигурант уголовного дела нанес супруге не менее восьми ножевых ранений в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.

Свою вину мужчина признал. Отбывать наказание нижегородец будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска убила своего знакомого в День защитника Отечества

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Прокуратура Убийство
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2025 21:00  [435] Обманувшая нижегородцев лжетурагент предстала перед судом
21 февраля 2025 20:00  [669] Нижегородца будут судить за вымогательство 5 млн рублей 
19 февраля 2025 19:24  [470] Забивший насмерть своего знакомого нижегородец получил 7 лет колонии
19 февраля 2025 07:30  [553] Зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph