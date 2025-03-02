Ученые ННГУ получили 11 грантов Российского научного фонда Общество

Российский научный фонд поддержал 11 проектов исследователей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

Девять грантов были одобрены в рамках региональных конкурсов РНФ, направленных на поддержку малых и отдельных научных групп. Еще два проекта получили финансирование по программе исследований на базе научной инфраструктуры мирового уровня.

Исследования нижегородских ученых охватывают широкий спектр направлений – от химии и биологии до радиофизики, медицины и квантовых технологий.

"11 грантов от РНФ – это прекрасный результат!" – отметил ректор, подчеркнув, что поддержка фонда позволит университету продолжить работу над передовыми разработками.