Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2025 19:56  [28] Приставы добились компенсации пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 19:28  [76] Новое место для причала парома в Тумботино может появиться уже в апреле
05 марта 2025 19:21  [75] Ученые ННГУ получили 11 грантов Российского научного фонда
05 марта 2025 19:00  [140] Диспансеризация в Нижнем Новгороде стала быстрее и удобнее
05 марта 2025 18:45  [131] Дублер проспекта Ленина построят с тремя тоннелями в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 18:13  [141] Модернизацию электросетевого комплекса продолжат в Нижегородской области  
05 марта 2025 18:09  [113] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-диктанте "Ранняя помощь: знания родителей"
05 марта 2025 18:06  [278] Виктория Абрамченко разъяснила порядок сдачи ОГЭ в Нижегородской области
05 марта 2025 17:53  [115] Нижегородский доброволец: "Россия - мой дом, и отсиживаться за чужими спинами стыдно"
05 марта 2025 17:49  [116] Второй агрокласс с исследовательской лабораторией начал работать в школе №7 в Павлове
Общество

Ученые ННГУ получили 11 грантов Российского научного фонда

05 марта 2025 19:21  [75] Общество

Российский научный фонд поддержал 11 проектов исследователей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

Девять грантов были одобрены в рамках региональных конкурсов РНФ, направленных на поддержку малых и отдельных научных групп. Еще два проекта получили финансирование по программе исследований на базе научной инфраструктуры мирового уровня.  

Исследования нижегородских ученых охватывают широкий спектр направлений – от химии и биологии до радиофизики, медицины и квантовых технологий.  

"11 грантов от РНФ – это прекрасный результат!" – отметил ректор, подчеркнув, что поддержка фонда позволит университету продолжить работу над передовыми разработками.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Наука ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2025 11:12  [476] Нижегородские ученые создали модель диагностики тканей человека
17 февраля 2025 12:58  [505] Нижегородские ученые создали элемент нейропротеза для борьбы с эпилепсией
12 февраля 2025 14:45  [723] Нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph