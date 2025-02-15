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Нижегородские ученые создали модель диагностики тканей человека

18 февраля 2025 11:12  [58] Общество

Фото: пресс-служба ИПФ РАН

Нижегородские ученые Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН разработали новую модель, которая помогает точнее диагностировать онкологические заболевания.

Как сообщает пресс-служба ИПФ РАН, модель учитывает физические свойства тканей, а не только их внешние проявления. Исследование поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Materials.

При создании модели исследователи провели аналогию с горными породами по их свойствам. Выяснилось, что в биологических тканях есть аналогичные характеристики.

Модель уже апробирована в совместной работе с представителями онкодиспансера региона и ПИМУ. В частности, специалисты провели измерения и сформулировали диагностические признаки. Результаты показали, что модель полезна для диагностики разных типов тканей: это сердце, роговица глаза, рак груди и др.

Возможность применения такой модели уже рассматривается для визуализации проникновения медицинских и косметических средств в ткани. Первые результаты показывают, что это перспективное направление.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают мРНК-вакцину для лечения рака. 

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Теги:
Медицина и здоровье
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