Нижегородские ученые создали модель диагностики тканей человека

Фото:
Нижегородские ученые Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН разработали новую модель, которая помогает точнее диагностировать онкологические заболевания.
Как сообщает пресс-служба ИПФ РАН, модель учитывает физические свойства тканей, а не только их внешние проявления. Исследование поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Materials.
При создании модели исследователи провели аналогию с горными породами по их свойствам. Выяснилось, что в биологических тканях есть аналогичные характеристики.
Модель уже апробирована в совместной работе с представителями онкодиспансера региона и ПИМУ. В частности, специалисты провели измерения и сформулировали диагностические признаки. Результаты показали, что модель полезна для диагностики разных типов тканей: это сердце, роговица глаза, рак груди и др.
Возможность применения такой модели уже рассматривается для визуализации проникновения медицинских и косметических средств в ткани. Первые результаты показывают, что это перспективное направление.
Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают мРНК-вакцину для лечения рака.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+