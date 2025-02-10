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Общество

Нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака

12 февраля 2025 14:45  [36] Общество

Ученые ННГУ имени Лобачевского близки к созданию лекарства от онкологических заболеваний. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" принял участие в брифинге 12 февраля в университете, на котором были подведены итоги работы по данному направлению за 2024 год и обозначены планы на ближайшее время.

В рамках мероприятия директор Центра трансфера технологий ННГУ Александр Князев и директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова представили дорожную карту по созданию м-РНК платформы для противораковых вакцин, использующих новые наноконтейнеры.

О поддержке ученых нижегородского госуниверситета также рассказали директор ООО НПФ "Реабилитационные технологии" (ГК "Мадин") Александр Емельянов и заместитель директора Нижегородского НОЦ Павел Гудков. Проект реализуется на средства гранта НОЦ (20 млн рублей) плюс средства частного инвестора ГК "Мадин". По словам Александра Емельянова, компания также принимает участие и в других совместных научных проектах с университетом.

Что касается данного проекта по разработке м-РНК платформы, то он стал победителем совместного конкурса Нижегородского НОЦ и ГК "Мадин" в области высокотехнологичной персонализированной медицины в октябре 2024 года.

Мария Ведунова объяснила журналистам принцип действия препарата. Так, с помощью специальной молекулы в опухоль вводится генетический материал, который стимулирует иммунный ответ против опухоли. В случае успешной реакции организма пораженная ткань под действием иммунной системы деградирует.

"Проект очень важный, особенно для нашего региона. Человечество уже давно задумывалось над тем, как иммунитет должен бороться с раковыми клетками. Есть ряд методов, которые активируют иммунную систему, дают надежду на излечение даже при тяжелых формах, стадиях. Один из вариантов это создание м-РНК вакцины против онкологии. Мы ведем работу в течении нескольких лет над этим проектом. И наконец, у нас получилось, при поддержке НОЦ, в 2024 году разработать м-РНК платформу. Проблема заключается в сложности доставки вакцины к раковой клетке. Мы должны поместить ее в наноконтейнер и доставить к опухоли", - отметила она.

По словам ученой, тестирование наноконтейнеров уже идет. Над проектом работает группа из 35 человек. По завершению появится первая м-РНК платформа для лечения онкологии. В перспективе, несколько уколов должны будут помочь человеку излечиться от рака. Над созданием персонализированной вакцины, которая будет учитывать особенности организма человека, тип и стадию онкологического заболевания и другие факторы, идет совместная работа химиков, биологов и других специалистов вуза. Очевидно, что этот процесс будет небыстрым.

Нижегородским журналистам в рамках мероприятия также показали лаборатории вуза, где проходит ежедневная, кропотливая научная деятельность по созданию вакцины.

Вместе с тем, подчеркивают в ННГУ, процесс создания лекарства от рака и не может быть быстрым. Он включает в себя несколько различных стадий научного и иного характера: это доклинические испытания, клинические, оформление документации, согласования вакцины и др. В то же время, в университете настроены оптимистично и уверены в эффективности своей деятельности по созданию такого важного лекарства.

В планах на 2025 год у проектной группы вуза по лечению онкологии значатся выбор оптимального состава наноконтейнера путем тестирования веществ на биосовместимость и токсичность. Также в этом году должно завершиться создание м-РНК платформы с противоопухолевым эффектом. В декабре в ННГУ планируют выработать методические рекомендации для технологического оборудования и серийного производства м-РНК платформы с персонализированными вакцинами.

Ранее нижегородцам рассказали о необходимости профилактики онкологии.

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Теги:
Наука ННГУ онкология
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