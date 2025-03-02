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Происшествия

Бешеную лесу нашли в деревне Красный остров Нижегородской области

06 марта 2025 11:16  [113] Происшествия

Фото: pixabay.com

Бешенство выявили у лисы в деревне Красный остров Нижегородской области, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону и Марий Эл. 

По данным специалистов, болезнь подтвердили проведенные в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" исследования проб головного мозга хищника. 

Госветслужба проводит карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространение заболевания. 

В ведомстве напоминают владельцам домашних животных (собак, кошек) о необходимости в случае, если питомцы кого-то укусили, доставить их в течении 12 часов для клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением в течении 10 календарных дней.

Ранее зараженную бешенством лису нашли в деревне Медведково городского округа Перевозский. До этого сообщалось, что бешеная собака покусала людей в Большом Болдине, а в Лыскове обнаружили больную кошку.

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Теги:
Бешенство Животные Россельхознадзор
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