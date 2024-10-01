Бешенство у лисицы зафиксировано в Городецком районе Общество

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Новый случай бешенства зарегистрирован в Нижегородской области на территории деревни Кожухово Городецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Согласно информации, 21 октября в результате проведения лабораторных исследований биоматериала заболевание подтверждено у дикой лисицы. Этот случай стал 29-м, зафиксированным на территории региона с начала года.

В связи с данным фактом было организовано заседание комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных, на котором рассматривался вопрос об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Кожухово.

В Управлении Россельхознадзора подчеркнули, что ситуация по бешенству в регионе напряжённая, поэтому настоятельно рекомендуется провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.

Напомним, в начале октября бешенство выявили у кошки в Чкаловском районе, а неделю назад - у домашних животных в Вадском и Княгининском районах.