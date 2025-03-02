Новый департамент нижегородской мэрии возглавила Арина Логинова

На сайте мэрии Нижнего Новгорода 6 марта появилась информация о назначении Арины Логиновой директором департамента обеспечения деятельности главы города и администрации.
Разделение управления на два подразделения в структуре гордминистрации произошло еще в январе. Тогда сообщалось, что преобразование направлено на более эффективное выполнение задач и оптимизацию процессов в мэрии.
Арина Логинова, которая прежде была замдиректора департамента обеспечения, вероятно, принесет свежий взгляд и новые идеи в управление, что может быть особенно важно в свете предстоящих выборов в гордуму и изменений в структуре мэрии. Оптимизация процессов в администрации может существенно повлиять на качество предоставляемых услуг и взаимодействие с жителями.
Ранее сообщалось, что сотрудница администрации Нижнего Новгорода охарактеризовала зарплаты в мэрии как смешные.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+