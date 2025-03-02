Новый департамент нижегородской мэрии возглавила Арина Логинова Политика

На сайте мэрии Нижнего Новгорода 6 марта появилась информация о назначении Арины Логиновой директором департамента обеспечения деятельности главы города и администрации.

Разделение управления на два подразделения в структуре гордминистрации произошло еще в январе. Тогда сообщалось, что преобразование направлено на более эффективное выполнение задач и оптимизацию процессов в мэрии.

Арина Логинова, которая прежде была замдиректора департамента обеспечения, вероятно, принесет свежий взгляд и новые идеи в управление, что может быть особенно важно в свете предстоящих выборов в гордуму и изменений в структуре мэрии. Оптимизация процессов в администрации может существенно повлиять на качество предоставляемых услуг и взаимодействие с жителями.

Ранее сообщалось, что сотрудница администрации Нижнего Новгорода охарактеризовала зарплаты в мэрии как смешные.