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Политика

Новый департамент нижегородской мэрии возглавила Арина Логинова

06 марта 2025 14:12  [1] Политика

На сайте мэрии Нижнего Новгорода 6 марта появилась информация о назначении Арины Логиновой директором департамента обеспечения деятельности главы города и администрации.

Разделение управления на два подразделения в структуре гордминистрации произошло еще в январе. Тогда сообщалось, что преобразование направлено на более эффективное выполнение задач и оптимизацию процессов в мэрии. 

Арина Логинова, которая прежде была замдиректора департамента обеспечения, вероятно, принесет свежий взгляд и новые идеи в управление, что может быть особенно важно в свете предстоящих выборов в гордуму и изменений в структуре мэрии. Оптимизация процессов в администрации может существенно повлиять на качество предоставляемых услуг и взаимодействие с жителями.

Ранее сообщалось, что сотрудница администрации Нижнего Новгорода охарактеризовала зарплаты в мэрии как смешные.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
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