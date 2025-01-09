Чиновница из Дзержинска стала новым заммэра Самары Политика

Фото: администрация Самары

22 января Оксана Губа была назначена заместителем главы города Самара, возглавив правовой департамент администрации муниципалитета. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Губа, специалист в области юриспруденции, получила образование в Российской академии правосудия. В своей карьере она неоднократно повышала квалификацию в профильных областях. С 2015 года Оксана Губа работала в различных государственных структурах, в том числе возглавляла правовой департамент администрации города Дзержинск.

Ранее должность руководителя правового департамента занимал Дмитрий Попов, который теперь продолжит работу в качестве советника главы Самары.

Этот кадровый шаг произошел после назначения Ивана Носкова, бывшего главы Дзержинска, на пост мэра Самары в конце декабря.