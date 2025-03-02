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Общество

Транспортное сообщение с заводом имени Свердлова в Дзержинске улучшат

06 марта 2025 15:00  [91] Общество

Фото: Александр Воложанин

Весной-2025 в Дзержинске запланированы изменения в работе общественного транспорта. Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации, корректировка маршрутов связана с обращением городской администрации в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Главная цель изменений – улучшение транспортного обеспечения стратегически важного завода имени Свердлова.  

В рамках обновления маршрутной сети автобус № 5 изменит свою трассу. Его маршрут будет спрямлён, и из схемы движения исключат заезд к средней школе № 2 в Комсомольском микрорайоне.  

Для удобства жителей микрорайона появится новый автобусный маршрут № 2 "Вокзал – Город наук – Вокзал". Он пройдёт по улице Урицкого, проспектам Циолковского, Ленина, Ленинского Комсомола, а также по улице Самохвалова.  

Ранее в ЦРТС назвали самые популярные маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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