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Общество

В Госдуме предложили выделить во дворах жилых домов зоны для такси

06 марта 2025 16:42  [61] Общество

В Госдуме предложили разработать меры по регулированию парковки такси во дворах жилых домов, которые будут приниматься на уровне города. В частности, первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил выделить специальные зоны для стоянки такси рядом с многоквартирными домами. Об этом сообщает телеканал "360".

Гусев отметил, что водители такси часто занимают парковочные места во дворах, создавая неудобства для местных жителей. При этом, по его словам, проблема не столько в такси, сколько в недостаточной вместимости дворов, построенных в 70–90-х годах. Особенно остро это ощущается в многодетных семьях, где несколько автомобилей.

Таким образом, для решения проблемы необходимо учитывать интересы как водителей такси, так и владельцев личных автомобилей. Создание специальных зон для такси позволит упорядочить парковку и снизить напряжённость во дворах жилых домов.

Напомним, нижегородцы стали реже пользоваться услугами такси. Причины этого эксперты связывают с тёплой погодой.

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Теги:
Автомобили двор Такси
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