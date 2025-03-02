Аферисты наживаются на трагедии нижегородского волонтера

В Нижнем Новгороде мошенники начали сбор денег, ссылаясь на похороны волонтёра Анны Белеменко. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь".
Анна, известная под позывным "Энни", внезапно скончалась 4 марта. Прощание с ней состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.
После трагедии в соцсетях стали появляться сообщения о сборе средств якобы на организацию похорон. Мошенники действуют от имени коллег девушки, пытаясь ввести людей в заблуждение.
В ПСЦ "Рысь" официально заявили, что никаких денежных сборов не проводят.
"Просим вас быть внимательными и не верить тем, кто пытается заработать на чужом горе", – говорится в сообщении центра.
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