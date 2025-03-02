Аферисты наживаются на трагедии нижегородского волонтера Общество

В Нижнем Новгороде мошенники начали сбор денег, ссылаясь на похороны волонтёра Анны Белеменко. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь".

Анна, известная под позывным "Энни", внезапно скончалась 4 марта. Прощание с ней состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

После трагедии в соцсетях стали появляться сообщения о сборе средств якобы на организацию похорон. Мошенники действуют от имени коллег девушки, пытаясь ввести людей в заблуждение.

В ПСЦ "Рысь" официально заявили, что никаких денежных сборов не проводят.

"Просим вас быть внимательными и не верить тем, кто пытается заработать на чужом горе", – говорится в сообщении центра.