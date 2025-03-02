Россельхознадзор предупредил нижегородских садоводов об опасных семенах Общество

Накануне очередного дачного сезона нижегородское управление Россельхознадзора проверило реализацию семян и саженцев в интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, мониторинг показал наличие 118 сортов опасных семян, которыми торговали предприниматели.

Отмечается, что сорта, не включенные в государственный реестр, могут иметь непредсказуемые характеристики, что делает их использование рискованным для нижегородских садоводов и фермеров. Такие виды посадочного материала как "Черный кот", "Зимний цукат", "Просто-квашено", "Баргузинский соболек", "Скороспелка", "Щец-борщец" и ряд других семян огурцов, томатов, капусты могут представлять угрозу для здоровья растений и будущих урожаев.

Предупреждения для предпринимателей, реализующих опасные семена, подчеркивают в Россельхознадзоре,— это необходимая мера, но важно также проводить разъяснительную работу среди потребителей. Садоводы должны быть осведомлены о рисках, связанных с покупкой семян из ненадежных источников.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор оштрафовал администрацию Выксы за свалку на землях сельхозназначения.